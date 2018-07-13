Военные назвали причину взрыва у каирского аэропорта

Официальный представитель армии Египта Тамер Рифаи сообщил, что причиной взрыва резервуаров с топливом в районе каирского аэропорта стала сильная жара, передает РИА Новости

"Вследствие повышения температуры воздуха произошел взрыв на одном из резервуаров нефтехимической компании «Гелиополис», — заявил Тамер Рифаи журналистам.

Ранее в министерстве гражданской авиации Египта подтвердили информацию, что взрыв в Каире произошел за пределами аэропорта и не блокировал прием и отправку самолетов.

Сообщается, что в результате инцидента пострадали 12 человек. Возникший на месте взрыва пожар ликвидирован.