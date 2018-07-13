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Военные назвали причину взрыва у каирского аэропорта
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Военные назвали причину взрыва у каирского аэропорта 

Москва24 4 часа назад
Фото: Москва24
Официальный представитель армии Египта Тамер Рифаи сообщил, что причиной взрыва резервуаров с топливом в районе каирского аэропорта стала сильная жара, передает РИА Новости.
"Вследствие повышения температуры воздуха произошел взрыв на одном из резервуаров нефтехимической компании «Гелиополис», — заявил Тамер Рифаи журналистам.
Ранее в министерстве гражданской авиации Египта подтвердили информацию, что взрыв в Каире произошел за пределами аэропорта и не блокировал прием и отправку самолетов.
Сообщается, что в результате инцидента пострадали 12 человек. Возникший на месте взрыва пожар ликвидирован.
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