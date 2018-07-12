В Челябинской области из-за ливней повышается уровень рек

В связи с прошедшими осадками в Челябинской области прогнозируется повышение уровня рек в горных районах.

При том, что 12-13 июля в отдельных районах Челябинской области сохранятся грозы, град, местами крупный, очень сильные дожди, при грозах шквалистое усиление ветра 25 м/с, на юго-востоке региона местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Для того, что бы не пострадать самим и не лишиться дорогого имущества, важно соблюдать рекомендации сотрудников МЧС

Фото с сайта znak.com.