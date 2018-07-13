Жара до 27 градусов установится в столице в пятницу

Жаркая погода с незначительными осадками установится в столице в пятницу, 13 июля. Температура воздуха днем составит около 27 градусов выше нуля. Ночью — до 18 градусов тепла.

Осадки будут кратковременными и пройдут в отдельных районах города, сообщает Гидрометцентр. Из-за облаков периодически будет показываться солнце.

Ветер в течение дня может менять направление с северного на северо-восточное, его скорость составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление немного упадет –745 миллиметров ртутного столба.

В столичном регионе опасных погодных явлений не ожидается, во всех соседних областях прогремят грозы.

Согласно прогнозам синоптиков, характер погоды на следующей неделе сохранится: будет жарко, возможны кратковременные осадки. В среду, 18 июля воздух может прогреться до 30 градусов.

Ранее метеорологи полагали, что этой отметки столбики термометров достигнут к 14 или 15 июля, но прогноз изменился. На выходных будет не более 28 градусов тепла.