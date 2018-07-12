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Чрезвычайный класс пожарной опасности установили в Оренбуржье из-за жары
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Чрезвычайный класс пожарной опасности установили в Оренбуржье из-за жары 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Чрезвычайный класс пожарной опасности установлен в Оренбургской области из-за жары свыше 30 градусов, власти региона усиливают работу оперативных служб, чтобы избежать степных пожаров. Об этом в четверг сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.
"На протяжении длительного времени в большинстве районов области дневная температура воздуха превышает 30 градусов, в связи с чем установлен 4-5 класс пожарной опасности на территориях 10 муниципальных образований. Необходимо повсеместно в полном объеме реализовать мероприятия по недопущению возникновения и распространения природных пожаров, особенно степных, которые являются серьезной угрозой для населенных пунктов", — сказал Юрий Берг.
В связи с этим губернатор рекомендовал независимо от ведомственной подчиненности обеспечить круглосуточную готовность сил и средств к действиям по ликвидации возгораний. По словам Берга, в области с начала года зарегистрировано более 2 тыс. пожаров и возгораний, на которых погибло 74 человека, в том числе пятеро детей, а весной и летом пожары происходят практически каждый день.
В пресс-службе уточнили ТАСС, что 30-градусная жара в регионе наблюдается вторую неделю, в связи с этим «усиливается график работы» оперативных служб: меняется график работы сотрудников МЧС, на патрулирование выходят народные дружинники, в особом режиме работает техника.
"Вполне может быть вот эта страшная история, когда у нас степные пожары начинаются", — сказали в пресс— службе, отметив, что небольшие степные пожары в области периодически возникают, но пока их успешно локализуют и тушат.
По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 13 по 19 июля местами по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс.
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