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Сильным ветром в Тюмени снесло крышу: пласт кровли на скорости врезался в припаркованные машины
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Сильным ветром в Тюмени снесло крышу: пласт кровли на скорости врезался в припаркованные машины 

72.ru 6 часов назад
Фото: 72.ru
Вот такой пласт кровли летел через дорогу во время непогоды
Вечером 12 июля на Тюмень обрушился очередной дождь с сильным ветром. Из-за шквалистых порывов ветра на улице Бориса Житкова у какого-то здания сорвало крышу. То, как большой пласт кровли на скорости летел через дорогу и тротуары, с силой врезаясь в дорожные знаки и припаркованные машины, заснял тюменец Данил Евдокимов и выложил видео в Сеть.
— Это видео было снято около 18 часов, пострадавших от отлетевшей крыши я не видел, — сказал автор опубликованного ролика в соцсетях.
Пострадал ли кто-то из людей от оторвавшейся крыши — неизвестно. Судя по видео, у одного из припаркованных автомобилей крыша снесла зеркало.
В течение недели это второй случай непогоды в областной столице. Разбушевавшаяся 10 июля гроза создала тюменцам массу проблем. В некоторых домах горожане остались без электричества, из-за удара молнии сгорели два дома, а пассажирский самолёт не смог приземлиться в Тюмени.
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