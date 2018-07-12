Сильным ветром в Тюмени снесло крышу: пласт кровли на скорости врезался в припаркованные машины

Вот такой пласт кровли летел через дорогу во время непогоды

Вечером 12 июля на Тюмень обрушился очередной дождь с сильным ветром. Из-за шквалистых порывов ветра на улице Бориса Житкова у какого-то здания сорвало крышу. То, как большой пласт кровли на скорости летел через дорогу и тротуары, с силой врезаясь в дорожные знаки и припаркованные машины, заснял тюменец Данил Евдокимов и выложил видео в Сеть.

— Это видео было снято около 18 часов, пострадавших от отлетевшей крыши я не видел, — сказал автор опубликованного ролика в соцсетях.

Пострадал ли кто-то из людей от оторвавшейся крыши — неизвестно. Судя по видео, у одного из припаркованных автомобилей крыша снесла зеркало.

В течение недели это второй случай непогоды в областной столице. Разбушевавшаяся 10 июля гроза создала тюменцам массу проблем. В некоторых домах горожане остались без электричества, из-за удара молнии сгорели два дома, а пассажирский самолёт не смог приземлиться в Тюмени.