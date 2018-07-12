Одессит о нашем климате: «Кострома — таежный край?!»

В конце минувшего года в Кострому переселился одессит. Это наш коллега, журналист Олег Де-Рибас . В Одессе он известен также как краевед, публицист и писатель, автор ряда книг об истории России и «Южной Пальмиры». А еще Олег Де-Рибас является представителем и биографом одесской ветви древнего испано-итальянского рода. Наиболее известной личностью, принадлежащей к этой фамилии, был российский адмирал И. М. де-Рибас — основатель Одессы.

На K1NEWS.RU есть специальная рубрика –«Одессит в Костроме». Очередной выпуск посвящен климату.

Об этом знают немногие. Дело в том, что в свое время, когда при «чистовом» озвучивании фильма необходимо было получить шум толпы, это происходило так. В звукозаписывающей студии к микрофонам подходили не более 4-5 человек (в их числе бывал и я) и вразнобой болтали: «Что говорить, когда нечего говорить? Что говорить, когда нечего говорить? Что говорить…». И получался, между прочим, вполне приличный гомон десятков людей…

Я бы спросил так: «О чем говорить, когда не о чем говорить?». Ответ известен — конечно же, о погоде! Для нашей одесской семьи, получившей сведения об абсолютно незнакомой Костроме из статьи в «Википедии», этот край представлялся суровым и даже может быть таежным. Что-то вроде Аляски в рассказах Джека Лондона, но, увы, без золотых россыпей, что нам было известно из того же источника. В лучшем случае, на ум приходили памятные еще со школы строки: «Однажды, в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз…». И надо сказать, что и лес, и мороз, хоть и не такой уж злой, всё в какой-то степени подтвердилось. Как, кстати, и отсутствие «золотых россыпей», но это уже совсем другая тема…

«Когда деревья были большими», иначе — в моем уже далеком во всех смыслах одесском детстве, климат и погода не играли какой-либо существенной роли. Мы были очень юны и беззаботны, а еще — слишком теплокровны, чтобы обращать внимание на какие-то морозные мелочи, не правда ли? Что-то не припомню себя вымерзшим «до мозга костей», а вы? Да, в течение моей школьной жизни была пара-тройка свирепых, без малого тридцатиградусных зимних дней, но я был, помнится, им очень рад, надо ли вам, возможно, таким же, как и я — не самым прилежным ученикам — объяснять почему? А еще кажется мне, что погода в минувшем веке была более выраженной, более яркой, что ли? Зима была студеной и снежной зимой, лето — жарким и пляжным летом! Не то, что сейчас — каша-размазня. Заканчивая тему одесского климата, надо сказать, что, как ни странно это звучит, он не слишком кардинально отличается от костромского, лишь на 6-7 градусов по среднегодовой температуре. Хотя, конечно, летом бывает ну очень тепло. С другой стороны, в начале мая могут на денек стукнуть малые, но губительные для дачных огурчиков-помидорчиков «минуса». Короче, Одесса вам — не Сочи

Что вы, что вы! Таки зря родичи и одесские приятели стращали нас вечной российской мерзлотой. Хотя, конечно, нам повезло, что мы прибыли не в мокрую июньскую, а в ласковую августовскую Кострому, благодаря чему и составилось то самое первое солнечное о ней впечатление, которое не покидает и сегодня. И это несмотря на тяжелые и мрачные дожди-потопы. Недавно слышал от одного местного чиновника, что у нас стало совсем как в Лондоне. Не знаю, в Англии не бывал-с…

Положа руку на сердце, признаемся все же, что теперешняя погода в Костроме — это «песня»! Какая, спросите вы? Популярная, но грустная! Например, такая: «Подожди, дожди, дожди…». Но это еще Бог с ним, не пришлось бы взвыть: «Полгода плохая погода, погода совсем никуда!»…

Я уже видел всякую Кострому — и осенне-весеннюю, и летнюю, и зимнюю. Наши новые друзья-костромичи напрасно беспокоились (все в порядке — не надейтесь!), что мы не переживем здешние морозы. Они говорят, впрочем, что минувшая зима была необычно мягкой, нехарактерной и спрашивают, улыбаясь — не привезли ли мы с собой тепло из Одессы? Тепла говорите? Ну, разве что немножко…