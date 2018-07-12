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Жара возвращается в Самарскую область
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Жара возвращается в Самарскую область 

ТРК Губерния 7 часов назад
Фото: ТРК Губерния
Термометры 63 региона вновь стремятся к значениям, превышающим 30 °C. 12 июля, по прогнозам синоптиков, станет последним днем на этой неделе, когда дневная температура воздуха не достигнет отметки в 30 °C. Уже с пятницы, 13 июля, столбики термометров поползут вверх. В выходные в некоторых районах области жара достигнет 32 градусов. Ветер стихнет, однако специалисты оставляют вероятность кратковременных дождей. Ночью воздух будет успевать остыть до 14-19 °C. Средняя температура воздуха во второй декаде июля ожидается на 3 º выше нормы. В Самаре и области продолжает действовать штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью лесов. Специалистами установлен 5 класс — самый высокий из возможных. Он будет действовать до середины следующей недели.
Фото: pixabay.com
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