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В выходные в Самарской области ожидается жара до +34 градусов
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В выходные в Самарской области ожидается жара до +34 градусов 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В регионе сохранится вероятность дождя
В предстоящие выходные в Самарской области установится жаркая погода с грозами и дождями. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
— В ночь на субботу, 14 июля, столбик термометра опустится до +13…+18 градусов, — рассказали в ведомстве. — Днем возможно кратковременное выпадение осадков. Их будет сопровождать порывистый северо-западный ветер скоростью 5–10 м/с. При этом воздух прогреется до +26…+31 градуса.
Ночью в воскресенье, 15 июля, в регионе будет дуть восточный ветер со скоростью 2–7 м/с. Столбик термометра покажет +16…+21 градус. Днем ветер усилится до 6–11 м/с. При этом воздух прогреется до +29…+34 градусов. Вероятность грозы и дождя сохранится.
— В регионе на погоду влияют воздушные потоки, идущие с юга. Они приносят теплый воздух с Нижней Волги, — пояснили синоптики.
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