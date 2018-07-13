В выходные в Самарской области ожидается жара до +34 градусов

В регионе сохранится вероятность дождя

В предстоящие выходные в Самарской области установится жаркая погода с грозами и дождями. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

— В ночь на субботу, 14 июля, столбик термометра опустится до +13…+18 градусов, — рассказали в ведомстве. — Днем возможно кратковременное выпадение осадков. Их будет сопровождать порывистый северо-западный ветер скоростью 5–10 м/с. При этом воздух прогреется до +26…+31 градуса.

Ночью в воскресенье, 15 июля, в регионе будет дуть восточный ветер со скоростью 2–7 м/с. Столбик термометра покажет +16…+21 градус. Днем ветер усилится до 6–11 м/с. При этом воздух прогреется до +29…+34 градусов. Вероятность грозы и дождя сохранится.

— В регионе на погоду влияют воздушные потоки, идущие с юга. Они приносят теплый воздух с Нижней Волги, — пояснили синоптики.