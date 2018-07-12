1,3 млн на граффити и завершение проливных дождей — важное к этому часу

Борьба с граффити, завершение периода дождей и гроз, стоимость ЭКСПО-2025 и перекрытие Вторчермета — подборка важных к этому часу новостей от «АиФ-Урал» Мэрия Екатеринбурга готова потратить на борьбу с граффити 1,3 млн рублей. На портале госзакупок было запущено два электронных аукциона на поиск подрядчика, который займется работами. Победителю конкурса предстоит очистить от стрит-арта поверхности из поликарбоната и пластика, а также провести пескоструйную очистку гранита. Победитель закупки должен завершить работы до 1 ноября этого года. Главный синоптик Среднего Урала Галина Шепоренко рассказала, когда в регионе кончатся дожди и грозы. По словам эксперта, сейчас над областью навис малоподвижный циклон, однако уже к концу этой недели он начнет уходить на юг, в сторону Казахстана . Уже в это воскресенье на территории области установится теплая и сухая погода. Стала известна сумма, в которую может обойтись проведение ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в проект планируется инвестировать больше 200 млрд рублей. Причем деньги поступят, преимущественно, из небюджетных источников. Почти до сентября на Вторчермете перекроют одну из улиц. Участок дороги на улице Военная, от Дорожной до Патриса Лумумбы , будет закрыт для движения транспорта с 12 июля по 21 августа. На этот период будет отменена остановка «Московская» для автобусов №18 и 26. Однако вместо этого для пассажиров временно обустроят три новых остановочных пункта.