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В Астраханской области ввели режим ЧС
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В Астраханской области ввели режим ЧС 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В Астраханской области в связи с установившейся аномально жаркой погодой ввели режим ЧС. Распоряжение подписал губернатор региона Александр Жилкин.
В региональном минсельхозе добавили, что за весь весенне-летний период в большинстве муниципальных образований не было ни одного хорошего дождя. Высокие дневные температуры воздуха и знойный ветер привели к иссушению почвы и потере части урожая.
Для области засуха страшна еще и тем, что огромную территорию здесь занимают пастбища, на которых крайне мало водоемов. И в условиях аномальной жары на обширных пастбищных площадях выгорела трава. Насколько велики будут потери еще предстоит оценить специалистам, предварительно же называется сумма в 800 миллионов рублей.
Кстати, чуть раньше режим ЧС из-за зноя ввели в нескольких муниципалитетах Республики Крым, а сегодня его официально объявили еще в одном Южном регионе — Волгоградской области.
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