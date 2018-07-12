В Астраханской области ввели режим ЧС

В региональном минсельхозе добавили, что за весь весенне-летний период в большинстве муниципальных образований не было ни одного хорошего дождя. Высокие дневные температуры воздуха и знойный ветер привели к иссушению почвы и потере части урожая.

Для области засуха страшна еще и тем, что огромную территорию здесь занимают пастбища, на которых крайне мало водоемов. И в условиях аномальной жары на обширных пастбищных площадях выгорела трава. Насколько велики будут потери еще предстоит оценить специалистам, предварительно же называется сумма в 800 миллионов рублей.