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Синоптики рассказали, какая погода будет в Кировской области в июле
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Синоптики рассказали, какая погода будет в Кировской области в июле 

Vyatka-grad.ru 8 часов назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Вторая и третья декады июля в Кировской области будут теплыми, в отдельные дни ожидается жара. Об этом сообщает «Любительская Метеорология в Кирове».
Во вторую декаду месяца (с 11 по 20 июля) погода будет неустойчивой. Практически каждый день в регионе будут идти дожди.
К выходным воздух прогреется до +23°C…+28°C, местами до +31°C. Следующая неделя, с 16 по 22 июля будет жаркой.
В третью декаду (с 21 по 31 июля) будет преобладать сухая и жаркая погода, выше нормы (норма +18.9°С) на 1-1.5°C.
Фото — polispost.com
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