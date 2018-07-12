Синоптики рассказали, какая погода будет в Кировской области в июле

Вторая и третья декады июля в Кировской области будут теплыми, в отдельные дни ожидается жара. Об этом сообщает «Любительская Метеорология в Кирове».

Во вторую декаду месяца (с 11 по 20 июля) погода будет неустойчивой. Практически каждый день в регионе будут идти дожди.

К выходным воздух прогреется до +23°C…+28°C, местами до +31°C. Следующая неделя, с 16 по 22 июля будет жаркой.

В третью декаду (с 21 по 31 июля) будет преобладать сухая и жаркая погода, выше нормы (норма +18.9°С) на 1-1.5°C.

Фото — polispost.com