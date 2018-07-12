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Из-за сильного смога воздух в Тобольске проверит Роспотребнадзор
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Из-за сильного смога воздух в Тобольске проверит Роспотребнадзор 

72.ru 7 часов назад
Фото: 72.ru
Дым со свалки виднелся и чувствовался с разных районов города
Из-за вчерашнего пожара на полигоне и зловонного смога в Тобольске работники Роспотребнадзора решили проверить воздух. Они взяли его пробы для лабораторного исследования. Точных результатов, несёт ли какую-то опасность этот смог, пока нет. По предварительным данным, поясняют специалисты, токсичных веществ в воздухе не нашли.
«Тюменское экологическое объединение» сообщает, ситуация по ликвидации очага возгорания находится на контроле у руководства компании. Сейчас заливают очаг возгорания и засыпают его грунтом с глиной, чтобы такого больше не повторилось.
— До конца 2018 года полигон обследуют. По его результатам планируется реконструкция скважин, устройство железобетонных ванн для дезинфекции колес мусоровозов, также будут оборудованы переносными сетчатыми ограждениями места разгрузки отходов, —пояснили в ООО «Тюменское экологическое объединение».
В прошлом году возгораний на свалке удалось избежать благодаря обильным дождям. Засушливая погода этого лета создала неблагоприятные условия на полигоне и поэтому там случился пожар.
Как жители Тобольска пережили вчерашний смог и фото задымлённого полигона можно найти по ссылке.
В прошлом июле Тюмень окутал сильный смог. Оказалось, что это облачную думку принесло к нам с соседних регионов.
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