Из-за сильного смога воздух в Тобольске проверит Роспотребнадзор

Дым со свалки виднелся и чувствовался с разных районов города

Из-за вчерашнего пожара на полигоне и зловонного смога в Тобольске работники Роспотребнадзора решили проверить воздух. Они взяли его пробы для лабораторного исследования. Точных результатов, несёт ли какую-то опасность этот смог, пока нет. По предварительным данным, поясняют специалисты, токсичных веществ в воздухе не нашли.

«Тюменское экологическое объединение» сообщает, ситуация по ликвидации очага возгорания находится на контроле у руководства компании. Сейчас заливают очаг возгорания и засыпают его грунтом с глиной, чтобы такого больше не повторилось.

— До конца 2018 года полигон обследуют. По его результатам планируется реконструкция скважин, устройство железобетонных ванн для дезинфекции колес мусоровозов, также будут оборудованы переносными сетчатыми ограждениями места разгрузки отходов, —пояснили в ООО «Тюменское экологическое объединение».

В прошлом году возгораний на свалке удалось избежать благодаря обильным дождям. Засушливая погода этого лета создала неблагоприятные условия на полигоне и поэтому там случился пожар.

Как жители Тобольска пережили вчерашний смог и фото задымлённого полигона можно найти по ссылке.