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Кратковременные дожди и 28-градусную жару пообещали москвичам в выходные
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Кратковременные дожди и 28-градусную жару пообещали москвичам в выходные 

ИД «Собеседник» 9 часов назад
В Гидрометцентре рассказали, что жаркая и дождливая погода сохранится в Москве и области в начале следующей недели.
Ранее Sobesednik.ru писал, что в четверг, 12 июля, воздух в Москве прогреется до плюс 25-27 градусов, а антициклон обусловит отсутствие осадков.
Как передает агентство городских новостей «Москва», температура воздуха в столице продолжит повышаться и в предстоящие выходные: в дневные часы столбики термометров укажут на значение 26-28 градусов тепла, что на 5 пунктов превышает июльскую норму.
При этом жаркие дни будут омрачены кратковременными дождями, которые также продолжатся и в начале следующей недели.
«В понедельник, 16 июля, не обойдется без кратковременных дождей. Ночью прогнозируется 14-19 градусов, днем — до 24-29 градусов. Во вторник, 17 июля, временами будет идти дождь. Ночью 15-20 градусов, днем — 22-27 градусов», — рассказали специалисты Гидрометцентра.
ИД «Собеседник»: последние новости
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