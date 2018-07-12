Кратковременные дожди и 28-градусную жару пообещали москвичам в выходные

В Гидрометцентре рассказали, что жаркая и дождливая погода сохранится в Москве и области в начале следующей недели.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в четверг, 12 июля, воздух в Москве прогреется до плюс 25-27 градусов, а антициклон обусловит отсутствие осадков.

Как передает агентство городских новостей «Москва», температура воздуха в столице продолжит повышаться и в предстоящие выходные: в дневные часы столбики термометров укажут на значение 26-28 градусов тепла, что на 5 пунктов превышает июльскую норму.

При этом жаркие дни будут омрачены кратковременными дождями, которые также продолжатся и в начале следующей недели.

«В понедельник, 16 июля, не обойдется без кратковременных дождей. Ночью прогнозируется 14-19 градусов, днем — до 24-29 градусов. Во вторник, 17 июля, временами будет идти дождь. Ночью 15-20 градусов, днем — 22-27 градусов», — рассказали специалисты Гидрометцентра.