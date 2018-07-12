В Астраханской области из-за засухи объявили режим ЧС

АСТРАХАНЬ , 12 июля. / ТАСС /. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера ввели в Астраханской области из-за засухи, сообщили в четверг ТАСС в региональном министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности.

"ЧС введен из-за засухи на территории всей Астраханской области. По нашей предварительной информации, ущерб оценивается в районе 800 млн рублей, но подсчёты ещё идут. Пострадало растениеводство, но больше всего пострадали наши пастбища — травостой на них практически отсутствует, мы уже кормим животных сеном, даже возим воду, чтобы поить животных. Поэтому большой ущерб именно у животноводов, " — уточнили в региональном министерстве.