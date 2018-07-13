В Адыгее введен режим ЧС

В Адыгее объявили режим чрезвычайной ситуации из-за жары и засухи, сообщает «Юга.ру». Соответствующее распоряжение подписал глава региона Мурат Кумпилов.
Из документа следует, такое решение принято в связи с засухой, которая привела к гибели и повреждению посевов сельскохозяйственных культур.
Руководителей ликвидации ЧС стал министр сельского хозяйства региона Юрий Петров. Уполномоченные органы власти осуществляют мониторинг состояния посевов.
11 июля URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о штормовом ветре на Урале.