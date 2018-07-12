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Новые камеры системы оповещения о лесных пожарах в Ноябрьске могут «отряхиваться» от осадков
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Новые камеры системы оповещения о лесных пожарах в Ноябрьске могут «отряхиваться» от осадков 

Noyabrsk24.ru 10 часов назад
Фото: Noyabrsk24.ru
«Лесной дозор» уже мониторит обстановку в лесах рядом с городом. Четыре видеокамеры контролируют территорию у дачного поселка «Мечта», озёр Ханто и Светлое, а также микрорайона Вынгапуровский.
Система обошлась городу в 2 миллиона 326 тысяч рублей. Угол обзора новых камер — 360 градусов, а зона покрытия — 35 километров. Кроме того, камеры оснащены функцией очищения от осадков — проще говоря, они, буквально, стряхивают с себя воду. Об этом журналистам «Ноябрьске 24» рассказал руководитель Единой дежурно-диспетчерской службы Линар Минибаев.
«Система наблюдает не только за лесом, но и за инфраструктурой города, поселков. В Салехарде уже был случай раннего выявления пожара, это было в ночное время, то есть все направлено на то, чтобы как можно раньше обнаружить точки пожара и выдвинуть туда группы для его локализации и дальнейшей ликвидации», — рассказал Минибаев.
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