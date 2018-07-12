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Пришла пора с жарой проститься: в Башкирию вернулись дожди и грозы
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Пришла пора с жарой проститься: в Башкирию вернулись дожди и грозы 

ufa1.ru 10 часов назад
Фото: ufa1.ru
Прогулкам на свежем воздухе летний дождь не помеха
Изнуряющая жара, которая терроризировала жителей республики целую неделю, отступает. По прогнозам синоптиков, в предстоящую пятницу, 13 июля, небо затянет облаками, и солнце будет выглядывать лишь изредка. Местами облака разразятся кратковременными дождями, а жителей северных районов ждут осадки пообильнее. Днем северный порывистый ветер принесет в отдельные районы грозы и ливни.
— Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27, — предупредили в Башгидромете.
На отдельных участках дорог ночью и утром возможен туман, видимость снизится до 200-500 метров.
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