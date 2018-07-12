Пришла пора с жарой проститься: в Башкирию вернулись дожди и грозы

Прогулкам на свежем воздухе летний дождь не помеха

Изнуряющая жара, которая терроризировала жителей республики целую неделю, отступает. По прогнозам синоптиков, в предстоящую пятницу, 13 июля, небо затянет облаками, и солнце будет выглядывать лишь изредка. Местами облака разразятся кратковременными дождями, а жителей северных районов ждут осадки пообильнее. Днем северный порывистый ветер принесет в отдельные районы грозы и ливни.

— Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем воздух прогреется до +22…+27, — предупредили в Башгидромете.

На отдельных участках дорог ночью и утром возможен туман, видимость снизится до 200-500 метров.