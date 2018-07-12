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В Муринском ручье закипела вода
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В Муринском ручье закипела вода 

АиФ Санкт-Петербург 10 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Муринском ручье в Санкт-Петербурге, который впадает в реку Охта, закипела вода. Об этом в Росприроднадзор сообщили местные жители.
Очевидцы смогли сфотографировать пар, который шел от ручья. Также они рассказали, что при контакте с водой ощущалась повышенная температура.
Специалисты установили, что Муринский ручей попала горячая вода температурой выше 60 градусов: ООО «Инженерная компания» провела несанкционированный сброс. Водоканал выдал предприятию предписание с прекращением слива воды, а также демонтаже отвода от внешней тепловой сети к дождевому выпуску.
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