В Муринском ручье закипела вода

В Муринском ручье в Санкт-Петербурге , который впадает в реку Охта, закипела вода. Об этом в Росприроднадзор сообщили местные жители.

Очевидцы смогли сфотографировать пар, который шел от ручья. Также они рассказали, что при контакте с водой ощущалась повышенная температура.

Специалисты установили, что Муринский ручей попала горячая вода температурой выше 60 градусов: ООО «Инженерная компания» провела несанкционированный сброс. Водоканал выдал предприятию предписание с прекращением слива воды, а также демонтаже отвода от внешней тепловой сети к дождевому выпуску.