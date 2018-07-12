В Бурятии 9 июля выпал снег

В минувший понедельник 9 июня в Окинском районе Бурятии выпал снег. Это достаточно распространённое явление для данной местности, сообщил корреспонденту «АиФ-Иркутск» начальник отдела агрометеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь.

Окинский район расположен в горной местности, выше лесного пояса, над уровнем моря примерно 2-2,5 тысячи метров. Поэтому снег летом там нормальное явление при интенсивных похолоданиях, когда идут дожди.

Кроме этого, снег с гор, по словам экспертов, сходит там только к концу июня.

Сотрудники Иркутского Гидрометцентра утверждают, что осадков в виде снега в июле в столице Восточной Сибири они не наблюдали.