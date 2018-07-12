Жара и дожди ожидаются в день финального матча ЧМ-2018

Значения средней суточной температуры превысят климатическую норму на пять градусов.

В день финального матча чемпионата мира по футболу, 15 июля, в столице будет жарко и дождливо.

Марина Макарова. — 15 июля столбик термометра в Москве поднимется до 24-29 градусов, ожидаются кратковременные дожди с переменной облачностью. Прогноз еще будет уточняться, — рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра России

В воскресенье за первое место на мундиале будут бороться сборные Франции Хорватии . Игра состоится на столичном стадионе «Лужники» в 18:00.

Синоптики прогнозируют, что в пятницу, 13 июля, в городе местами возможен кратковременный дождь, температура воздуха днем составит 25-27 градусов. Ночью температура понизится до 16-18 градусов.

В субботу и воскресенье также пройдут кратковременные дожди. Днем ожидается 26-28 градусов, в темное время суток — 17-19 градусов выше нуля. Кроме того, 15 июля значения средней суточной температуры превысят климатическую норму на пять отметок.