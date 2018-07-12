В Волгоградской области ввели режим ЧС из-за гибели посевов

В Волгоградской области наблюдается почвенная засуха, за два месяца выпало менее восьми миллиметров осадков при норме 46 миллиметров, из-за чего погибли яровые посевы. В Федеральном научном центре агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН сообщили РИА Новости, что по прогнозам, урожай-2018 не превысит трех миллионов тонн зерна.

Администрацией региона принято решение ввести режим ЧС.

"В связи с гибелью посевов… на площади 430 тысяч гектаров в результате воздействия опасных природных явлений агрометерологического характера", — говорится в постановлении губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова

Как сообщили РИА Новости в администрации региона, в зоне чрезвычайной ситуации находятся 19 районов области.