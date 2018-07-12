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В Волгоградской области ввели режим ЧС из-за гибели посевов
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В Волгоградской области ввели режим ЧС из-за гибели посевов 

РИА Новости 11 часов назад
Фото: РИА Новости
ВОЛГОГРАД, 12 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за гибели посевов сельскохозяйственных культур введен в Волгоградской области, сообщили РИА Новости в администрации региона.
В Волгоградской области наблюдается почвенная засуха, за два месяца выпало менее восьми миллиметров осадков при норме 46 миллиметров, из-за чего погибли яровые посевы. В Федеральном научном центре агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН сообщили РИА Новости, что по прогнозам, урожай-2018 не превысит трех миллионов тонн зерна.
Администрацией региона принято решение ввести режим ЧС.
"В связи с гибелью посевов… на площади 430 тысяч гектаров в результате воздействия опасных природных явлений агрометерологического характера", — говорится в постановлении губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Как сообщили РИА Новости в администрации региона, в зоне чрезвычайной ситуации находятся 19 районов области.
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