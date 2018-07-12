В Ингушетии придумали, как спасти животных от жары

Администрация Магаса установила во дворах города мини-водоёмы и миски с водой, чтобы помочь животным пережить установившуюся в регионе жару. Об этом сообщает телеканал «360».

«Решение установить эти ёмкости с водой для кошек и других мелких животных было принято в связи с установившейся жарой в 40 градусов», — цитирует СМИ мэра города Беслана Цечоева.

По словам градоначальника, установка поилок была осуществлена без ущерба для городской среды. При этом отмечается, что по решению администрации в населённом пункте устанавливаются и кулеры для жителей.

Ранее в Магасе также установили домики для кошек. Среди прочих удобств каждый кошачий дом оборудовали подогревом.