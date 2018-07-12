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Надеваем очки, берем панамки и купальники: погода на выходные в Тюмени
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Надеваем очки, берем панамки и купальники: погода на выходные в Тюмени 

72.ru 11 часов назад
Фото: 72.ru
Синоптики говорят, что эти выходные порадуют тюменцев тёплой погодой
Грядущие выходные в Тюмени, 14 и 15 июля, обещают быть солнечными и жаркими. Средняя отметка на термометре на протяжении двух выходных дней — +25.
В субботу, 14 июля, тюменцев ждёт малооблачная погода. Днем столбики термометров максимально поднимутся до отметки +27. В городе будет ясная и солнечная погода, которая продержится до самого вечера. Синоптики не исключают дождь с грозой. В воскресенье, 15 июля, в Тюмени будет также жарко — максимум +26 градусов. На протяжении дня в областной столице будет солнце и облачная погода с прояснениями. Осадков в этот день тюменцам не обещают. В субботу и в воскресенье в Тюмени преимущественно будет северо-восточный ветер до пяти метров в секунду, — пояснили метеорологи. Какая погода в Тюмени будет до конца июля и ждать ли нам тридцатиградусной жары — можно узнать в нашем предыдущем долгосрочном прогнозе. Чтобы не просидеть дома в жаркую и душную погоду, предлагаем вам съездить на пляж и позагорать там. Ищите хорошие места для пляжного отдыха в нашей подборке.
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