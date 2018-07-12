Курские специалисты считают выводы Роспотребнадзора РФ о качестве воздухе некорректными

К такому выводу пришли в региональном Управлении Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Центрально-Черноземного управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Курские специалисты считают выводы Роспотребнадзора РФ о качестве атмосферного воздуха в регионе некорректными. По мнению руководителя Управления Росприроднадзора по Курской области Галины Писаревой, руководителя Управления Роспотребнадзора по Курской области Вячеслава Сергеева и начальника Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Василия Потапова, судить обо всей Курской области по результатам четырех постов нельзя.

Контроль качества воздуха в Курской области измеряется четырьмя постами, находящимися в городе Курске — на пр. Ленинского Комсомола, на ул. Союзной, ул. К. Маркса, ул. Энгельса, сообщил начальник Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Василий Потапов. Превышение загрязняющих веществ наблюдалось в январе прошлого года на пр. Ленинского комсомола, по результатам этого и были сделаны выводы Росгидромета РФ о Курской области, как о субъекте с высоким уровнем загрязнения воздушного бассейна. При этом в районах области замеры не проводились.

— Мы будем задавать вопрос о корректности применения методики расчетов и сделанных выводов руководителю Росгидромета Центрально-Черноземного управления. Будет обидно, если эта ошибка по Курской области будет тиражироваться в докладе ведомства в дальнейшем, — отметил Василий Потапов.

Курская область занимает пятое место из 85 субъектов РФ в экологическом рейтинге общественной организации «Зеленый патруль».