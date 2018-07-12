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Курские специалисты считают выводы Роспотребнадзора РФ о качестве воздухе некорректными
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Курские специалисты считают выводы Роспотребнадзора РФ о качестве воздухе некорректными 

Курские известия 11 часов назад
Фото: Курские известия
К такому выводу пришли в региональном Управлении Росприроднадзора, Роспотребнадзора и Центрально-Черноземного управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Курские специалисты считают выводы Роспотребнадзора РФ о качестве атмосферного воздуха в регионе некорректными. По мнению руководителя Управления Росприроднадзора по Курской области Галины Писаревой, руководителя Управления Роспотребнадзора по Курской области Вячеслава Сергеева и начальника Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Василия Потапова, судить обо всей Курской области по результатам четырех постов нельзя.
Контроль качества воздуха в Курской области измеряется четырьмя постами, находящимися в городе Курске — на пр. Ленинского Комсомола, на ул. Союзной, ул. К. Маркса, ул. Энгельса, сообщил начальник Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Василий Потапов. Превышение загрязняющих веществ наблюдалось в январе прошлого года на пр. Ленинского комсомола, по результатам этого и были сделаны выводы Росгидромета РФ о Курской области, как о субъекте с высоким уровнем загрязнения воздушного бассейна. При этом в районах области замеры не проводились.
— Мы будем задавать вопрос о корректности применения методики расчетов и сделанных выводов руководителю Росгидромета Центрально-Черноземного управления. Будет обидно, если эта ошибка по Курской области будет тиражироваться в докладе ведомства в дальнейшем, — отметил Василий Потапов.
Курская область занимает пятое место из 85 субъектов РФ в экологическом рейтинге общественной организации «Зеленый патруль».
Данные о состоянии атмосферного воздуха в разрезе субъектов приведены в Государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации», опубликованном Минприроды России, в котором уровень загрязнения характеризуется как «низкий».
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