Вода в Обском море стала теплее

Вода прогрелась в водоемах Новосибирска до максимальной за последние дни отметки.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра на 8ч.36мин. утра 12 июля температура воды в Обском море достигла отметки +22,3 градуса, в реке Обь + 21,2 градуса. Это самые высокие отметки за неделю. При этом в реке Обь температура воды преодолела предыдущий температурный максимум в этом году. До +21 градуса она прогревалась 30 июня. А вот в Обском море тепловой рекорд этого лета пока не побит. Максимальная отметка +23 градуса была 3 июля и сразу после этого начала резко падать из-за смены погоды.

Сейчас вода прогрелась благодаря антициклону, который пришел в Новосибирск, и по прогнозам синоптиков задержится как минимум еще в ближайшие три дня.

Сегодня в городе днем +28 градусов. Жара до +28… +30 ожидается так же и в последующие два дня, при этом дождей не предвидится.

Напомним, ранее новосибирские спасатели рассказали, при какой температуре воды и воздуха, а также в какое время суток новосибирцам лучше всего купаться на водоемах.

Специалисты посоветовали плескаться и плавать в озерах и реках утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. При этом температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, а воздуха — не менее 22 градусов. Продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут, причем в первый раз не стоит заходить в воду надолго, время должно увеличиваться постепенно с 3-5 минут.

В противном случае может произойти переохлаждение и возникнуть судорога, остановка дыхания, потеря сознания.