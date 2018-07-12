Ярославль накроет погода влажных субтропиков: к чему готовиться

Жара в центр России прорывается с южных регионов

Сейчас жаркую погоду в центре России немного сбили грозовые дожди. Сейчас в Ярославле +19 °C, днём будет не более +23 °C. Но сейчас аномальная жара с юга пробивается к нашим краям — к выходным придёт 30-градусная жара.

— В регионе будет стоять погода влажных субтропиков — будет жарко, но при этом каждый день будут проходить локальные ливни и грозы, — рассказали синоптики центра «Фобос».

Сегодня в России отмечают День Петра и Павла. В народе этот день считается полным расцветом природных сил и «верхушкой» лета, когда в силу вступают сорок жарких дней. Согласно народным приметам считается, что если на Петров день дождь, сено будет жестким, но урожай обильным.

А ещё с давних времён на Руси говорят «Пётр и Павел день убавил», так как световой день уже идёт на убыль, а ночи становятся длиннее.

Для суеверных же людей кошмарным на этой неделе будет пятница, 13-е — в этот день начнётся солнечное затмение. А вот лунное затмение можно будет увидеть в конце июля.