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Ярославль накроет погода влажных субтропиков: к чему готовиться
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Ярославль накроет погода влажных субтропиков: к чему готовиться 

76.ru 12 часов назад
Фото: 76.ru
Жара в центр России прорывается с южных регионов
Сейчас жаркую погоду в центре России немного сбили грозовые дожди. Сейчас в Ярославле +19 °C, днём будет не более +23 °C. Но сейчас аномальная жара с юга пробивается к нашим краям — к выходным придёт 30-градусная жара.
— В регионе будет стоять погода влажных субтропиков — будет жарко, но при этом каждый день будут проходить локальные ливни и грозы, — рассказали синоптики центра «Фобос».
Сегодня в России отмечают День Петра и Павла. В народе этот день считается полным расцветом природных сил и «верхушкой» лета, когда в силу вступают сорок жарких дней. Согласно народным приметам считается, что если на Петров день дождь, сено будет жестким, но урожай обильным.
А ещё с давних времён на Руси говорят «Пётр и Павел день убавил», так как световой день уже идёт на убыль, а ночи становятся длиннее.
Для суеверных же людей кошмарным на этой неделе будет пятница, 13-е — в этот день начнётся солнечное затмение. А вот лунное затмение можно будет увидеть в конце июля.
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