Ещё
Российские регионы пострадали от песчаных бурь и штормов — видео последствий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские регионы пострадали от песчаных бурь и штормов — видео последствий 

Пятый канал 12 часов назад
Фото: Пятый канал
Ростов-на-Дону сегодня, 12 июля накрыла песчаная буря. В считанные минуты город заволокло плотной завесой пыли. Многие утром испугались выходить на улицу. Видимость на дорогах практически нулевая, в результате — десятки ДТП. Позже ураган сменился ливнем с градом. Шквалистый ветер сбивал пешеходов с ног, валил деревья. В целях безопасности в городе была закрыта фан-зона чемпионата мира по футболу.
В Краснодарском крае очевидцы сняли кадры, больше похожие на сцены из фильма-катастрофы: небо закрыли грозовые тучи, ливень и град размером с куриное яйцо. Наибольший удар стихии пришелся на Тимашевский район. Там практически полностью уничтожены поля с подсолнечником. В социальных сетях жители края делятся видео побитых автомобилей. Счет идет на сотни. Многих водителей непогода застала в дороге, спасти технику люди просто не успели.
12 июля на юге страны синоптики прогнозируют ухудшение ситуации. Пройдут ливни с грозами и градом. Высока вероятность смерчей. Циклон сегодня также накроет Урал. Там аварийно-спасательные службы приведены в повышенную готовность.
Пятый канал: последние новости
Сборная России вылетает в Сочи Синоптики предупреждают москвичей о грозе в понедельник В Краснодарском крае из-за аномальных холодов запрещено купаться в море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент108
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками318
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение