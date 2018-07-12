Российские регионы пострадали от песчаных бурь и штормов — видео последствий

Ростов-на-Дону сегодня, 12 июля накрыла песчаная буря. В считанные минуты город заволокло плотной завесой пыли. Многие утром испугались выходить на улицу. Видимость на дорогах практически нулевая, в результате — десятки ДТП. Позже ураган сменился ливнем с градом. Шквалистый ветер сбивал пешеходов с ног, валил деревья. В целях безопасности в городе была закрыта фан-зона чемпионата мира по футболу.

Краснодарском крае очевидцы сняли кадры, больше похожие на сцены из фильма-катастрофы: небо закрыли грозовые тучи, ливень и град размером с куриное яйцо. Наибольший удар стихии пришелся на Тимашевский район. Там практически полностью уничтожены поля с подсолнечником. В социальных сетях жители края делятся видео побитых автомобилей. Счет идет на сотни. Многих водителей непогода застала в дороге, спасти технику люди просто не успели.

12 июля на юге страны синоптики прогнозируют ухудшение ситуации. Пройдут ливни с грозами и градом. Высока вероятность смерчей. Циклон сегодня также накроет Урал. Там аварийно-спасательные службы приведены в повышенную готовность.