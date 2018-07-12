Столичные тропики: синоптики рассказали о погоде на ближайшие три дня 

Сменой погоды Москва обязана так называемой барической седловине.
В ближайшие три дня столицу ожидает тропическая жара с кратковременными ливнями и грозами. Об этом «Вечерней Москве» сообщил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.
Сменой погоды столица обязана так называемой барической седловине — области слабоградиентного поля давления, образующейся между двумя циклонами и двумя антициклонами, расположенными в шахматном порядке.
— В целом нас ждет хорошая теплая летняя погода, пусть и немного неустойчивая, — рассказал Старков. — Вероятность осадков уменьшится, их интенсивность — тоже. Местами могут пройти кратковременные ливневые дожди. Не исключаются и грозы. Но их распределение по территории будет мозаичным.
Температура, по словам метеоролога, продолжит медленно повышаться.
— Погода будет даже немного душной, — добавляет Старков. — Это больше похоже на влажные субтропики, характерные для курорта Сочи. В дневные часы температура составит плюс 25-27 градусов, ночью — плюс 15-17. Такой температурный фон на два-три градуса выше климатической нормы, присущей этому времени.