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Тепло, но дождливо: публикуем прогноз погоды в Прикамье на выходные
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Тепло, но дождливо: публикуем прогноз погоды в Прикамье на выходные 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
В выходные в Прикамье может пойти дождь
Конец недели в Перми будет теплым. Уже в пятницу, 13 июля воздух в городе прогреется до 26⁰. В субботу температура окажется еще выше — 27-28⁰. Но отдохнуть на пляже пермякам может помешать дождь.
Осадки в Перми возможны во все три последних дня недели. По данным Meteoinfo, вероятность дождя в разные дни — от 55% до 75%. Больше всего шансов попасть под дождик в пятницу.
Температура в Перми повысится не случайно. Это произойдет благодаря смене ветра. Если в пятницу на город еще будет дуть с северо-востока, то к воскресенью воздушные потоки сменят направление, начнут поступать в краевую столицу с юго-запада. По ночам в Перми окажется свежо — 15-16⁰.
Похожей погода будет и в других территориях Прикамья. По мнению метеорологов, днем температура во всех городах региона будет держаться в пределах 24-28⁰. Ночью похолодает до 13-18⁰.
Накануне МЧС предупредил, что 13 июля в Прикамье возможны грозы и сильный ветер.
— Уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы. На улице не ходите рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами. Нужно быть внимательными и осторожными на дорогах, — советовали спасатели.
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