Странная «палка в небе» озадачила главного синоптика Петербурга

Загадочная темная полоса среди ясного неба застала врасплох петербургских метеорологов. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов обратился за помощью к своим подписчикам и услышал самые невероятные версии.

Большинство «экспертов» предположили, что это дефект пленки или царапина на объективе. Однако вскоре появились другие фотографии «черной радуги» с разных ракурсов.

— Палка для разгона облаков. Сделай погоду сам! — пошутил один человек.

— Ну ясное дело, это колесница Тора, видать близится Рагнарек, — указала знакомая синоптика.

Позже стали появляться более взвешенные варианты ответа.

— Тень от инверсионного следа самолета, который пролетел ВЫШЕ облаков. На фотографии с ясным небом, где следа не видно, вполне вероятно, самолет снизился или, наоборот, с этого места начал набор высоты, — написал местный житель.

— Вообще, если я правильно понимаю, это Лахта-центр режет облака, — ответил другой подписчик.

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