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Странная «палка в небе» озадачила главного синоптика Петербурга
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Странная «палка в небе» озадачила главного синоптика Петербурга 

Пятый канал 6 часов назад
Фото: Пятый канал
Загадочная темная полоса среди ясного неба застала врасплох петербургских метеорологов. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов обратился за помощью к своим подписчикам и услышал самые невероятные версии.
Большинство «экспертов» предположили, что это дефект пленки или царапина на объективе. Однако вскоре появились другие фотографии «черной радуги» с разных ракурсов.
— Палка для разгона облаков. Сделай погоду сам! — пошутил один человек.
— Ну ясное дело, это колесница Тора, видать близится Рагнарек, — указала знакомая синоптика.
Позже стали появляться более взвешенные варианты ответа.
— Тень от инверсионного следа самолета, который пролетел ВЫШЕ облаков. На фотографии с ясным небом, где следа не видно, вполне вероятно, самолет снизился или, наоборот, с этого места начал набор высоты, — написал местный житель.
— Вообще, если я правильно понимаю, это Лахта-центр режет облака, — ответил другой подписчик.
Ранее Пятый канал рассказывал, что Ростов-на-Дону настиг пыльный Армагеддон:
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