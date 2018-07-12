Жителям сел Мыс Каменный и Сеяха отключили отопление

Отопительный сезон на Ямале можно официально считать завершенным. Во всех поселениях арктического региона установилась средняя суточная температура наружного воздуха +8 градусов и выше, а значит, котельные даже в самых северных поселениях округа смогли перейти на летний режим техобслуживания.

Последними получателями тепла стали жители сел Мыс Каменный — до 10 июля и Сеяха — до 11 июля. Как сообщает пресс-служба АО «Ямалкоммунэнерго», вчера официально отключено отопление во всех муниципальных образованиях округа. Для сравнения, в 2017 году в этих же поселениях окончание отопительного периода пришлось на 17 июля.