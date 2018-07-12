На уезд Вэньсянь обрушились дожди 

Уезд Вэньсянь /пров. Ганьсу/, 11 июля /Синьхуа/ — Из-за сильных дождей оказались затоплены расположенные в низинах улицы городского центра, отдельных поселков и волостей уезда Вэньсянь городского округа Луннань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. На многих автодорогах уезда прервано транспортное сообщение.
Уезд Вэньсянь /пров. Ганьсу/, 11 июля /Синьхуа/ — Из-за сильных дождей оказались затоплены расположенные в низинах улицы городского центра, отдельных поселков и волостей уезда Вэньсянь городского округа Луннань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. На многих автодорогах уезда прервано транспортное сообщение.
Уезд Вэньсянь /пров. Ганьсу/, 11 июля /Синьхуа/ — Из-за сильных дождей оказались затоплены расположенные в низинах улицы городского центра, отдельных поселков и волостей уезда Вэньсянь городского округа Луннань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. На многих автодорогах уезда прервано транспортное сообщение.
Уезд Вэньсянь /пров. Ганьсу/, 11 июля /Синьхуа/ — Из-за сильных дождей оказались затоплены расположенные в низинах улицы городского центра, отдельных поселков и волостей уезда Вэньсянь городского округа Луннань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. На многих автодорогах уезда прервано транспортное сообщение.
Уезд Вэньсянь /пров. Ганьсу/, 11 июля /Синьхуа/ — Из-за сильных дождей оказались затоплены расположенные в низинах улицы городского центра, отдельных поселков и волостей уезда Вэньсянь городского округа Луннань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. На многих автодорогах уезда прервано транспортное сообщение.