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На уезд Вэньсянь обрушились дожди
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На уезд Вэньсянь обрушились дожди 

ИА Синьхуа 14 часов назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Вэньсянь /пров. Ганьсу/, 11 июля /Синьхуа/ — Из-за сильных дождей оказались затоплены расположенные в низинах улицы городского центра, отдельных поселков и волостей уезда Вэньсянь городского округа Луннань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. На многих автодорогах уезда прервано транспортное сообщение.
Уезд Вэньсянь /пров. Ганьсу/, 11 июля /Синьхуа/ — Из-за сильных дождей оказались затоплены расположенные в низинах улицы городского центра, отдельных поселков и волостей уезда Вэньсянь городского округа Луннань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. На многих автодорогах уезда прервано транспортное сообщение.
Уезд Вэньсянь /пров. Ганьсу/, 11 июля /Синьхуа/ — Из-за сильных дождей оказались затоплены расположенные в низинах улицы городского центра, отдельных поселков и волостей уезда Вэньсянь городского округа Луннань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. На многих автодорогах уезда прервано транспортное сообщение.
Уезд Вэньсянь /пров. Ганьсу/, 11 июля /Синьхуа/ — Из-за сильных дождей оказались затоплены расположенные в низинах улицы городского центра, отдельных поселков и волостей уезда Вэньсянь городского округа Луннань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. На многих автодорогах уезда прервано транспортное сообщение.
Уезд Вэньсянь /пров. Ганьсу/, 11 июля /Синьхуа/ — Из-за сильных дождей оказались затоплены расположенные в низинах улицы городского центра, отдельных поселков и волостей уезда Вэньсянь городского округа Луннань провинции Ганьсу /Северо-Западный Китай/. На многих автодорогах уезда прервано транспортное сообщение.
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