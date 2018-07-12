В выходные в Пермский край вернётся жара

Температура воздуха продолжит повышаться и в начале следующей недели.

Как рассказали в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в последние два-три дня в крае с приходом влажной и неустойчивой воздушной массы преобладала облачная относительно прохладная погода, местами были ливни и грозы. В последующие дни вероятность дождей будет постепенно уменьшаться, но местами грозы и ливни всё же возможны. При этом солнца станет больше, а температура в дневные часы будет расти.