В выходные в Пермский край вернётся жара 

Температура воздуха продолжит повышаться и в начале следующей недели.
Как рассказали в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в последние два-три дня в крае с приходом влажной и неустойчивой воздушной массы преобладала облачная относительно прохладная погода, местами были ливни и грозы. В последующие дни вероятность дождей будет постепенно уменьшаться, но местами грозы и ливни всё же возможны. При этом солнца станет больше, а температура в дневные часы будет расти.
«Если в пятницу дневной максимум ожидается в районе +24… +26 градусов, то к воскресенью можно рассчитывать на повышение температуры воздуха до +27… +29 градусов, — пояснил начальник Пермского ЦГМС Павел Смирнов. — По предварительным прогнозам, в начале недели сохранится теплая и даже жаркая погода с температурой до +30 градусов. Дожди полностью исключать нельзя, но они будут носить кратковременный и локальный характер».