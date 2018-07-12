Жаркая погода может привести к прорыву горных озер в Киргизии

Киргизия переживает период аномальной жары. По данным МЧС, столбик термометра на открытой местности в отдельных регионах и столицы республики поднимается выше отметки 60 градусов по Цельсию. В тени температура достигает +40 и более.

По оценкам Киргизгидромета, жара будет стоять в Киргизии до 20 июля, а затем температура пойдет на спад. МЧС республики не исключает, что из-за погоды, приводящей к ускоренному таянию ледников, возникает риск прорыва высокогорных озер и, соответственно, резкого повышения уровня рек. Глава ведомства Нурболот Мирзахмедов поручил вести наблюдение за естественными водоемами.

— Около 20-40 горных озер имеют 1-2-ю категорию опасности, — отметил министр чрезвычайных ситуаций. — Наиболее опасны Челек-Тор, Тез-Тор и Аксай.

Одно из упомянутых главой МЧС озер — Тез-Тор — расположено в горах над Бишкеком и питает реку Ала-Арча, протекающую через столицу Киргизии. Несколько лет назад угроза прорыва озера не на шутку встревожила власти, но принятые меры позволили избежать ЧП.

Несмотря на жару, рабочий день в Киргизии решили не сокращать. Как поясняют в министерстве труда и соцразвития, для этого пока нет весомых оснований. «Мы можем рассмотреть возможность сокращения рабочего времени на основании прогнозов МЧС, а также заключения минздрава о негативном влиянии высокой температуры на здоровье граждан», — утверждают в ведомстве.

Из-за аномальной жары рабочий день в Киргизии сокращался лишь однажды — в июле 2015 года. Воздух в тени, по прогнозам, должен был прогреться до +44 по Цельсию. Однако природа смилостивилась, и столбик термометра остановился на отметке 42,1 градуса.

Досье «РГ»

Самым жарким, по данным ученых, в Бишкеке был июль 1983 года. Температура в тени достигала 42,8 градуса. Самым прохладным второй месяц лета, в свою очередь, был в 1936 году. 8 июля воздух прогрелся лишь до +7,6 градуса по Цельсию.