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Москвичам пообещали 27-градусную жару в четверг
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Москвичам пообещали 27-градусную жару в четверг 

Москва24 12 часов назад
Фото: depositphotos/duha127
Кратковременный дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 12 июля, сообщает Гидрометцентр России.
Несмотря на переменную облачность и локальный дождь, воздух в Москве прогреется до 25–27 градусов. Ветер северный будет дуть со скорость 5–10 метров в секунду.
В ночь на пятницу ожидается 16–18 градусов и ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Вероятность дождя при этом сохранится.
Опасных погодных в городе и области не ожидается. Грозовой фронт, задержавшийся в столице на несколько дней, сместится в соседние регионы.
Ранее сообщалось, что жара вернется в столицу на этой неделе. Самими такими будут выходные — выходные 14 и 15 июля. При этом вероятность осадков сохранится.
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