Синоптики обещают орловцам грозы и +29 градусов

По прогнозам метеорологов Росгидрометцентра , сегодня, 12 июля, на погоду в Орловской области будут оказывать влияние атмосферные фронты.

Днём в регионе сохранится переменная облачность. Ночью было без осадков, днем местами ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер северо-восточный, ночью 3-8 м/с, днем усилится до 5-10 м/с. При грозах порывы будут достигать до 15 м/с.

Температура воздуха ночью составила +12°С.. +17°С. Днем столбики термометров покажут +24°С.. +29°С. Атмосферное давление с утра составила 743 мм р/с, в течение дня не изсенится.