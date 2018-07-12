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Синоптики обещают орловцам грозы и +29 градусов
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Синоптики обещают орловцам грозы и +29 градусов 

РИА 57 15 часов назад
Фото: РИА 57
По прогнозам метеорологов Росгидрометцентра, сегодня, 12 июля, на погоду в Орловской области будут оказывать влияние атмосферные фронты.
Днём в регионе сохранится переменная облачность. Ночью было без осадков, днем местами ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер северо-восточный, ночью 3-8 м/с, днем усилится до 5-10 м/с. При грозах порывы будут достигать до 15 м/с.
Температура воздуха ночью составила +12°С.. +17°С. Днем столбики термометров покажут +24°С.. +29°С. Атмосферное давление с утра составила 743 мм р/с, в течение дня не изсенится.
Сообщение Синоптики обещают орловцам грозы и +29 градусов появились сначала на РИА 57.
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