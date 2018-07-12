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В Ростове непогода сорвала «красивый» баннер с гостиницы «Московской»
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В Ростове непогода сорвала «красивый» баннер с гостиницы «Московской» 

Ростовские Вести 15 часов назад
Фото: Ростовские Вести
В Ростова-на-Дону сильный ветер сорвал огромный баннер с гостиницы «Московской» спратанный от иностранных гостей из-за Чемпионата мира по футболу.
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