Семь месяцев в Сабетте. «Москва» пройдет плановый ремонт и вернётся в Арктику

Дизель-электрический ледокол «Москва», который семь месяцев проработал в акватории морского порта Сабетта, вернулся в порт приписки — Большой порт Санкт-Петербург В период зимней навигации ледокол под управлением капитана Руслана Михайлова обеспечил 49 судозаходов крупнотоннажных танкеров-газовозов и 127 судозаходов обеспечивающих транспортных судов. Ледовая навигация 2017-2018 годов в Сабетте продлилась на месяц дольше экспедиций прошлых лет, — сообщает пресс-центр Росморпорта. Это связано с природно-климатическими условиями в районе морского порта, где температура воздуха достигала минус 30 градусов и ниже. Толщина торошения льда на бровках подходных каналов в порту достигала 6 метров. После прохождения планового ремонта и освидетельствования Российским морским регистром судоходства ледокол «Москва» будет готов к следующей навигации в Арктике. Ледокол «Москва» ЛК-16 проекта 21900 — двухпалубное судно с двумя полноповоротными винторулевыми колонками суммарной мощностью 16 мегаватт, построен в 2008 году на Балтийском заводе