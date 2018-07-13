Власти Томской области объяснили дымку над регионом

Дымка, которая наблюдается в некоторых районах Томской области — результат испарения воды в безветренную погоду и природных пожаров в соседних регионах. К такому выводу пришли специалисты Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным экспертов, загрязнение не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК) углекислого газа, сажи и других веществ, негативно влияющих на здоровье людей.

Причины образования дымки — безветренная погода и природные пожары в соседних регионах.

«В некоторых районах Томска наблюдается замутнение атмосферы — своего рода оптическое явление, которое происходит из-за испарений над водными объектами и характерно в безветренную и ясную погоду. Кроме того, автомобильные выхлопные газы дольше задерживаются в нижних слоях атмосферы», — сообщила ведущий синоптик Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Лимбрехт.

В южных и юго-восточных районах Томской области возможны образование дымки и запах гари.

Специалисты рекомендуют населению при задымлении воздуха носить увлажненные марлевые повязки, минимизировать пребывание на улице, плотно закрывать окна и двери; пить минеральную воду, несладкие отвары шиповника, брусники и зеленый чай; чаще проводить влажную уборку, принимать душ, использовать увлажнитель воздуха, отказаться от табака и алкоголя, снизить физические нагрузки.