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Власти Томской области объяснили дымку над регионом
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Власти Томской области объяснили дымку над регионом 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Дымка, которая наблюдается в некоторых районах Томской области — результат испарения воды в безветренную погоду и природных пожаров в соседних регионах. К такому выводу пришли специалисты Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По данным экспертов, загрязнение не превышает предельно допустимых концентраций (ПДК) углекислого газа, сажи и других веществ, негативно влияющих на здоровье людей.
Причины образования дымки — безветренная погода и природные пожары в соседних регионах.
«В некоторых районах Томска наблюдается замутнение атмосферы — своего рода оптическое явление, которое происходит из-за испарений над водными объектами и характерно в безветренную и ясную погоду. Кроме того, автомобильные выхлопные газы дольше задерживаются в нижних слоях атмосферы», — сообщила ведущий синоптик Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Лимбрехт.
В южных и юго-восточных районах Томской области возможны образование дымки и запах гари.
Специалисты рекомендуют населению при задымлении воздуха носить увлажненные марлевые повязки, минимизировать пребывание на улице, плотно закрывать окна и двери; пить минеральную воду, несладкие отвары шиповника, брусники и зеленый чай; чаще проводить влажную уборку, принимать душ, использовать увлажнитель воздуха, отказаться от табака и алкоголя, снизить физические нагрузки.
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