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Дождались: в Москве обещают жару и солнце
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Дождались: в Москве обещают жару и солнце 

Вечерняя Москва 16 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Прошлая неделя оставила после себя странные ощущения: если в целом московская погода была комфортной и теплой, то дожди практически не прекращались.
Московский регион наконец порадует жителей летней погодой — солнечной и жаркой. Температурный максимум в столице будет варьироваться от 25 до 27 градусов, по области он составит 22-27 тепла. Синоптики обещают ветер 2-7 метров в секунду. Ожидается относительная влажность воздуха 40%.
Атмосферное давление и содержание в воздухе кислорода на этот день в пределах нормы. Характер погоды в целом щадящий, переносится легко. В ИА «Метеоновости» отмечают: люди с патологией органов дыхания, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и иными недомоганиями при такой погоде чувствуют себя хорошо.
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