Надежда есть: дожди уйдут из Екатеринбурга в конце недели

Екатеринбурге сегодня с раннего утра идет дождь. В ближайшие пару дней ситуация почти не изменится, но в конце недели город все-таки ждет просветление.

— К концу недели циклон постепенно отойдет на юг, на территорию Казахстана , — сказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко . — В субботу, 14 июля, осадков не следует ожидать на севере Среднего Урала, а в воскресенье на всей территории Свердловской области установится теплая, преимущественно сухая погода, которая сохранится и в первой половине следующей недели.

Кстати, в первые 10 дней июля температура воздуха была на 1,5–3 °С выше нормы.

В области сегодня по-прежнему действует метеорологическое предупреждение: днем в отдельных районах сохранятся грозы, град, местами крупный, очень сильные дожди, при грозах шквалистое усиление ветра 25 м/с. Вчера из-за ливня затопило дороги на Уралмаше.

Подробный прогноз на ближайшие дни:

Пятница, 13 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16–18 °С, днем 25–27 °С. Ветер северо-восточный 5–10 м/с, при грозе порывы до 13 м/с.

Суббота, 14 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16–18 °С, днем 25–27 °С. Ветер северо-восточный 5–10 м/с, при грозе порывы до 13 м/с.

Воскресенье, 15 июля: переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 16–18 °С, днем 25–27 °С. Ветер юго-восточный, 3 м/с.