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Надежда есть: дожди уйдут из Екатеринбурга в конце недели
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Надежда есть: дожди уйдут из Екатеринбурга в конце недели 

e1.ru 17 часов назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге сегодня с раннего утра идет дождь. В ближайшие пару дней ситуация почти не изменится, но в конце недели город все-таки ждет просветление.
— К концу недели циклон постепенно отойдет на юг, на территорию Казахстана, — сказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. — В субботу, 14 июля, осадков не следует ожидать на севере Среднего Урала, а в воскресенье на всей территории Свердловской области установится теплая, преимущественно сухая погода, которая сохранится и в первой половине следующей недели.
Кстати, в первые 10 дней июля температура воздуха была на 1,5–3 °С выше нормы.
В области сегодня по-прежнему действует метеорологическое предупреждение: днем в отдельных районах сохранятся грозы, град, местами крупный, очень сильные дожди, при грозах шквалистое усиление ветра 25 м/с. Вчера из-за ливня затопило дороги на Уралмаше.
Подробный прогноз на ближайшие дни:
Пятница, 13 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16–18 °С, днем 25–27 °С. Ветер северо-восточный 5–10 м/с, при грозе порывы до 13 м/с.
Суббота, 14 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16–18 °С, днем 25–27 °С. Ветер северо-восточный 5–10 м/с, при грозе порывы до 13 м/с.
Воскресенье, 15 июля: переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 16–18 °С, днем 25–27 °С. Ветер юго-восточный, 3 м/с.
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