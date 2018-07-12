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В Красноярске вновь установилась 30-градусная жара
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В Красноярске вновь установилась 30-градусная жара 

АиФ Красноярск 18 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
По данным Gismeteo, в краевой столице в ближайшие дни будет жаркая погода. Средняя температура воздуха до конца недели продержится на отметке 28-30 градусов со знаком плюс.
Сегодня, 12 июля, в Красноярске небольшая облачность, но без осадков, столбик термометра поднимется до +28 градусов. Такая же температура воздуха будет и в четверг, 13 июля. А в пятницу синоптики прогнозируют 30-градусную жару. Но возможны грозы и дожди. Такая же погода будет и в выходные. Ночью тоже тепло — плюс 16-19 градусов. Так что можно смело отправляться на отдых или дачу.
По предварительным прогнозам, жаркая погода продержится до середины следующей недели.
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