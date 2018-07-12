В Красноярске вновь установилась 30-градусная жара

По данным Gismeteo, в краевой столице в ближайшие дни будет жаркая погода. Средняя температура воздуха до конца недели продержится на отметке 28-30 градусов со знаком плюс.

Сегодня, 12 июля, в Красноярске небольшая облачность, но без осадков, столбик термометра поднимется до +28 градусов. Такая же температура воздуха будет и в четверг, 13 июля. А в пятницу синоптики прогнозируют 30-градусную жару. Но возможны грозы и дожди. Такая же погода будет и в выходные. Ночью тоже тепло — плюс 16-19 градусов. Так что можно смело отправляться на отдых или дачу.

По предварительным прогнозам, жаркая погода продержится до середины следующей недели.