В Томской области введен противопожарный режим

В Томской области ввели особый противопожарный режим

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввёл особый противопожарный режим в регионе до 24 июля. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

«В связи с жаркой сухой погодой и повышением пожарной опасности в лесах губернатор Томской области Сергей Жвачкин своим постановлением ввёл в регионе особый противопожарный режим, который продлится до 24 июля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время действия этого режима в лесах и на территориях, прилегающих к населённым пунктам и объектам инфраструктуры, категорически запрещено разводить огонь и проводить пожароопасные работы.

При этом штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в этот период возрастают в два раза.

Местным профильным ведомствам, в том числе ГУ МЧС и полиции, поручено усилить профилактическую работу по предотвращению возгораний в лесах и контроль за пожарной безопасностью.