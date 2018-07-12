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В Томской области введен противопожарный режим
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В Томской области ввели особый противопожарный режим 

RT на русском 14 часов назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин ввёл особый противопожарный режим в регионе до 24 июля. Об этом сообщается на сайте администрации региона.
«В связи с жаркой сухой погодой и повышением пожарной опасности в лесах губернатор Томской области Сергей Жвачкин своим постановлением ввёл в регионе особый противопожарный режим, который продлится до 24 июля», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время действия этого режима в лесах и на территориях, прилегающих к населённым пунктам и объектам инфраструктуры, категорически запрещено разводить огонь и проводить пожароопасные работы.
При этом штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в этот период возрастают в два раза.
Местным профильным ведомствам, в том числе ГУ МЧС и полиции, поручено усилить профилактическую работу по предотвращению возгораний в лесах и контроль за пожарной безопасностью.
Как сообщал «ВашГород.ру», ранее в Кемеровской области вводили особый противопожарный режим.
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