Синоптики обещают красноярцам жаркие выходные

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается жаркая погода. По данным портала Gismeteo.ru, сегодня, 13 июля, температура воздуха достигнет отметки +30°C. Днем возможен небольшой дождь.

Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 28-30°C», — сообщают синоптики Среднесибирского УГМС.

В субботу, 14 июля, будет солнечно и жарко. Столбики термометров поднимутся до +28.. +30°C. В этот день ветер усилится до 11 м/c, однако осадков не прогнозируется.

В воскресенье, 15 июля, погода существенно не изменится. Красноярцам обещают небольшой спад температуры до +27°C. Во второй половине дня пройдет дождь.

Отметим, что жара продержится в городе до следующих выходных. 20 июля синоптики обещают ливень с грозами и понижение температуры до +20…+24°C.