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Жара и кратковременные дожди ожидаются в столице в четверг
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Жара и кратковременные дожди ожидаются в столице в четверг 

Москва24 23 часа назад
Фото: Москва24
Жара в сопровождении кратковременных дождей придет в столицу в четверг, 12 июля. Температура воздуха в городе днем достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью — до 17 градусов тепла.
На небе будет переменная облачность, осадки возможны только в некоторых районах столицы, отмечает Гидрометцентр РФ.
Скорость северного ветра составит пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление продолжит держаться на отметке 748 миллиметров ртутного столба.
Опасных погодных в городе и области не ожидается. Грозовой фронт, задержавшийся в столице на несколько дней, сместится в соседние регионы.
Ранее синоптики обещали, что на этой неделе в столицу вернется 30-градусная жара. Особенно тепло будет в выходные 14 и 15 июля. Вероятность осадков также сохранится.
Первая декада июля теплом горожан не баловала — средняя температура в городе оказалась на градус ниже нормы. При этом уже выпало 40 процентов от месячной нормы осадков.
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