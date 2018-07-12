Жара и кратковременные дожди ожидаются в столице в четверг

Жара в сопровождении кратковременных дождей придет в столицу в четверг, 12 июля. Температура воздуха в городе днем достигнет 27 градусов выше нуля. Ночью — до 17 градусов тепла.

На небе будет переменная облачность, осадки возможны только в некоторых районах столицы, отмечает Гидрометцентр РФ

Скорость северного ветра составит пять-десять метров в секунду. Атмосферное давление продолжит держаться на отметке 748 миллиметров ртутного столба.

Опасных погодных в городе и области не ожидается. Грозовой фронт, задержавшийся в столице на несколько дней, сместится в соседние регионы.

Ранее синоптики обещали, что на этой неделе в столицу вернется 30-градусная жара. Особенно тепло будет в выходные 14 и 15 июля. Вероятность осадков также сохранится.

Первая декада июля теплом горожан не баловала — средняя температура в городе оказалась на градус ниже нормы. При этом уже выпало 40 процентов от месячной нормы осадков.