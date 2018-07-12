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Фан-зону в Ростове-на-Дону посетили 439 тысяч болельщиков ЧМ-2018
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Фан-зону в Ростове-на-Дону посетили 439 тысяч болельщиков ЧМ-2018 

RT на русском 2 часа назад
Фан-зону в Ростове-на-Дону посетили 439 тысяч болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщают «Юга.ру».
«Туристический поток составил 190 тыс. человек, половина из них иностранцы. На пяти матчах на «Ростов-Арене» побывали 214 тыс. болельщиков», — заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его словам, гостям помогали 3 тыс. волонтёров. Ещё 21 тыс. человек были задействованы в обеспечении охраны.
Ростов-на-Дону принял матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня), Исландия — Хорватия (26 июня), а также матч 1/8 финала между Японией и Бельгией (2 июля).
Ранее «Реальное время» сообщало, что Казань во время ЧМ-2018 посетили 300 тыс. туристов.
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