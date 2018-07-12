Фан-зону в Ростове-на-Дону посетили 439 тысяч болельщиков ЧМ-2018

Фан-зону в Ростове-на-Дону посетили 439 тысяч болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщают «Юга.ру».

Василий Голубев. «Туристический поток составил 190 тыс. человек, половина из них иностранцы. На пяти матчах на «Ростов-Арене» побывали 214 тыс. болельщиков», — заявил губернатор Ростовской области

По его словам, гостям помогали 3 тыс. волонтёров. Ещё 21 тыс. человек были задействованы в обеспечении охраны.