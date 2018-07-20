Ещё
Власти Краснодара объявили штормовое предупреждение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Турции произошла трагедия с россиянином
В Турции произошла трагедия с россиянином

Власти Краснодара объявили штормовое предупреждение 

Новая Кубань 20 июля 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 20 июля — Новая Кубань. Администрация Краснодара сегодня до конца суток и на 21 июля объявила экстренное предупреждение.
Синоптики снова прогнозируют сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра. Его порывы могут достигать 25 м/с.
Согласно данным кубанского бассейнового водного управления, приток воды в Краснодарское водохранилище по состоянию на 8 утра сегодня составлял 507 м3/сек. Свободная емкость чаши водохранилища — 1184 млн куб. м.
В случае возникновения экстренных ситуаций краснодарцы могут обратиться по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112».
Тем временем в некоторых районах города уже начался проливной дождь.
В прошлый раз локальное выпадение обильных осадков стало причиной подтоплений в городе, последствия которых устраняли несколько дней.
* Три 17-этажных жилых дома, книжную ярмарку и Чистяковскую рощу затопило в Краснодаре
Новая Кубань: последние новости
Пляж Архипо-Осиповки эвакуировали из-за смерча В Сочи погиб молодой проводник из Красноярска Мэрия Краснодара объявила штормовое предупреждение из-за непогоды
Комментарии  Ещё 73 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев593
Фото кабинета Медведева удивило россиян434
Максакова в короткой юбке вызвала фурор182
В Турции произошла трагедия с россиянином8
Порошенко принял решение по крушению MH1796
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение