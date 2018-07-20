Власти Краснодара объявили штормовое предупреждение

Краснодар . 20 июля — Новая Кубань. Администрация Краснодара сегодня до конца суток и на 21 июля объявила экстренное предупреждение.

Синоптики снова прогнозируют сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра. Его порывы могут достигать 25 м/с.

Согласно данным кубанского бассейнового водного управления, приток воды в Краснодарское водохранилище по состоянию на 8 утра сегодня составлял 507 м3/сек. Свободная емкость чаши водохранилища — 1184 млн куб. м.

В случае возникновения экстренных ситуаций краснодарцы могут обратиться по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — «112».

Тем временем в некоторых районах города уже начался проливной дождь.

В прошлый раз локальное выпадение обильных осадков стало причиной подтоплений в городе, последствия которых устраняли несколько дней.

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