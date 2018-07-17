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На Краснодар и Ставрополье обрушились тропические ливни
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На Краснодар и Ставрополье обрушились тропические ливни 

Авторадио 12 часов назад
Фото: За рулем Кубань
Юг Европейской России продолжают заливать сильнейшие дожди. За сутки здесь местами выпало свыше месячной нормы осадков. Когда такое количество влаги обрушивается в течение считаных часов — это настоящие тропические ливни. Так, Краснодар после сильных дождей ушел под воду. Затопило много улиц. На одной из них в глубокой луже застряла Газель, пришлось вызвать спасателей с лодкой. Фото выложили местные жители в социальных сетях, сообщает новостной сайт СМИ2. Последствия ливня в Краснодаре сейчас устраняют 10 вакуумных машин. На Краснодар накануне вылилось 64 миллиметра осадков — это 113 процентов от месячной нормы. Еще больше досталось ставропольскому селу Арзгир — 65 миллиметров. Не отстало и Миллерово, что в Ростовской области — 60 миллиметров или 110 процентов всех июльских запасов влаги. Сильные дожди шли и в Центральном Черноземье. Здесь отличилась Белгородская область — порядка 50 миллиметров осадков.
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