Глава Краснодара предложил создать городскую службу для содержания ливневок

По словам Евгения Первышова, собственная городская служба необходима, чтобы круглогодично проводить очистку системы ливневой канализации, а в случае залповых ливней, как в этом году, приступать к немедленной ликвидации подтоплений. В настоящий момент эти работы выполняют подрядные организации, а в договоре с ними прописан ограниченный объём работ.

«Проблемы в Краснодаре с состоянием ливневой канализации серьезные. Все чаще, исходя из статистики, происходят залповые ливни. И ливневку нужно постоянно содержать в порядке — промывать, прочищать. Наличие собственной службы не только позволит круглогодично проводить все работы, но и сэкономит бюджетные средства. Тем более, что спецтехнику можно взять с отсрочкой платежей на несколько лет в лизинг», — сказал Первышов

На сегодняшний день практически весь объем работ по договорам с подрядными организациями на 2018 год уже исчерпан, сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов

Глава города выразил отдельную благодарность за оказанную помощь в ликвидации последствий сильного ливня Главному управлению МЧС России по Краснодарскому краю

22 июля после ливня в ЕДДС поступило 88 заявок о подтоплениях в различных районах города, в том числе в центральной части Краснодара — на ул. Октябрьской, ул. Мира, перекрестке ул. Северной и ул. Красной, на ул. Московской и других. За 30 минут на город вылилась практически месячная норма осадков — 47 мм при норме в 60 мм.

«По прогнозам синоптиков, в настоящий момент продлено штормовое предупреждение. До конца суток 23 июля и в течение 24 июля в Краснодаре возможен сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 м/с», — сообщает пресс-служба администрации города.

По поручению Евгения Первышова вся имеющаяся в распоряжении города техника готова к работе.

Напомним, 22 июля к 19.00 движение общественного транспорта в городе было восстановлено.