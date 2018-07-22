Дождь в Краснодаре парализовал движение транспорта

На затопленных участках работает водооткачивающая техника

22 июля в краевом центре снова пошел сильный дождь. За полчаса выпало 30 мм осадков.

Из-за неработающих ливневок дороги и улицы ушли под воду. Вместе с ними утонули трамвайные пути.

Остановилось движение в центре города. Стоят в пробках машины и в спальных микрорайонах. Пешеходам приходится вброд переходить улицы. Фотографии подтоплений краснодарцы публикуют в социальных сетях.

На проблемные участки выехала водооткачивающие машины. Создан оперативный штаб во главе с мэром Краснодара Евгением Первышовым.

«Задействована вся имеющаяся водооткачивающая техника подрядных организаций, кроме этого, обратились за помощью в МЧС за дополнительной техникой для откачки воды с улиц Краснодара. Первоочередная задача — полностью восстановить движение общественного транспорта», — сказал Евгений Первышов.

В результате ливня были частичного подтоплены более 20 улиц в различных микрорайонах краевого центра. В первую очередь техника начала работу на ул. Московской, в районе ул. им. Вишняковой, на углу ул. Мира и ул. Октябрьской.