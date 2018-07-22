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Дождь в Краснодаре парализовал движение транспорта
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Дождь в Краснодаре парализовал движение транспорта 

АиФ-Кубань 10 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
На затопленных участках работает водооткачивающая техника
22 июля в краевом центре снова пошел сильный дождь. За полчаса выпало 30 мм осадков.
Из-за неработающих ливневок дороги и улицы ушли под воду. Вместе с ними утонули трамвайные пути.
Остановилось движение в центре города. Стоят в пробках машины и в спальных микрорайонах. Пешеходам приходится вброд переходить улицы. Фотографии подтоплений краснодарцы публикуют в социальных сетях.
На проблемные участки выехала водооткачивающие машины. Создан оперативный штаб во главе с мэром Краснодара Евгением Первышовым.
«Задействована вся имеющаяся водооткачивающая техника подрядных организаций, кроме этого, обратились за помощью в МЧС за дополнительной техникой для откачки воды с улиц Краснодара. Первоочередная задача — полностью восстановить движение общественного транспорта», — сказал Евгений Первышов.
В результате ливня были частичного подтоплены более 20 улиц в различных микрорайонах краевого центра. В первую очередь техника начала работу на ул. Московской, в районе ул. им. Вишняковой, на углу ул. Мира и ул. Октябрьской.
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